Travesti faz barraco após cartão de cliente ser recusado em motel de Manaus

Redação AM POST

Após fazer um programa sexual e o cliente não ter como pagar, uma travesti fez barraco dentro de uma pousada na avenida Jacira Reis, no conjunto Kissia, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Policiais militares da 10ª Companhia Interativa de Comunitária (Cicom) foram acionados por funcionários do estabelecimento para resolver o conflito.

O homem de 35 anos contratou a travesti para manter relações sexuais com ela na pousada, no entanto, não tinha dinheiro em mãos para paga-la após realização do serviço e ao tentar passar um cartão de crédito na maquineta da profissional do sexo foi recusado.

A travesti exigiu o pegamento no valor de R$180 e o homem sugeriu que ela o deixasse sair do motel para ir sacar dinheiro em um caixa eletrônico. No entanto ele não queria ser visto com ela em seu veículo e pediu para ir sozinho, foi o momento em que a confusão iniciou.

Exaltada a profissional do sexo ameaçou agredir o cliente e uma funcionária da pousada acionou a polícia. O solicitante do programa teve que sacar o dinheiro escoltado por PMs e pagar a travesti.