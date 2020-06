Vanessa critica senadores do Amazonas por apoio ao novo marco do saneamento básico

Redação AM POST

A ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) usou as redes sociais para questionar o apoio dos três senadores do Amazonas, Omar Aziz (PSD), Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB) ao projeto que atualiza o marco legal do saneamento básico, tema polêmico que ganhou força diante da crise provocada pela pandemia da Covid-19, aprovado na quarta-feira (24) que segue à sanção presidencial.

“Os 3 senadores do Amazonas votaram a favor do Projeto de lei da privatização da água. Me espanta tal voto, porque no Amazonas temos o maior exemplo da perversidade do serviço privado de água e esgoto”, escreveu ela.

A comunista argumenta que a capital do Amazonas tem 20 anos de privatização do saneamento (água/esgoto), e a única coisa que mudou foi a conta mais cara. Além disso ela destaca que quase 90% dos dejetos dos esgotos são despejados nos igarapés da cidade, indo diretamente para o rio Negro.

“O que teria levado os senadores a votar contra o povo? Contra o Brasil? Para favorecer unicamente o setor privado?”, questionou Vanessa.

Em entrevista ao site Brasil 61, Plínio Valério falou da importância da aprovação do projeto. “Esse marco do saneamento é necessário, é demanda antiga no Brasil. A situação é uma vergonha, principalmente para nós da região Norte, onde pouco mais de 10% da população é atingida pelos serviços. Estamos em 2020, no século XXI, não era mais para acontecer esse tipo de coisa”, lamenta.

De acordo com o parlamentar a abertura da concorrência entre companhias públicas e privadas será um dos benefícios da proposta. “O setor privado leva vantagem, mas a gente percebe que pela deficiência do Brasil nesse setor, esse vai ser um dos vetores para alavancar a economia. A concorrência, obrigatoriamente, leva à melhoria”, aposta o senador.

Veja postagem: