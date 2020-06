Veja vídeo: cachorro com corda no pescoço e arrastado por carro

View this post on Instagram

Pessoal, esse foi o cãozinho que foi arrastado por um veículo, no município de Itarema. O responsável já foi identificado e intimado. Os policiais civis da Delegacia de Itarema e policiais militares do Destacamento da cidade foram até a casa do proprietário do veículo e resgataram o cão. O indivíduo que fez a maldade com o animal não estava no local. Além do cão que aparece no vídeo, um outro que estava na mesma casa também foi resgatado. Sei que o vídeo chocou muitas pessoas, mas o animal está bem e sob o cuidado dos próprios policiais. Agradeço a todos que se preocuparam, denunciaram e me marcaram para chamar a atenção para o fato, assim como agradeço em especial aos policiais civis e militares que, em conjunto, realizaram essa ação de grande empatia pelos animais.