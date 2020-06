Veja vídeo: Cobrador de ônibus filma agressão de passageira contra ele

Redação AM POST*

Circula nas redes sociais o vídeo de um cobrador de ônibus sendo agredido por uma passageira dentro do coletivo nesta quarta-feira (24/06). O caso aconteceu no Distrito Federal.

As imagens foram registradas pelo próprio homem e nelas é possível ver que a mulher, com máscara embaixo do queixo, o chama de “safado” e “sem-vergonha” lhe desferindo tapas. Ela afirma ter sido agredida, anteriormente, pelo funcionário.

Outros passageiros do coletivo disseram que a confusão teve início após o cobrador instruir a mulher a fazer o uso da máscara de proteção, que é item obrigatório em todos os coletivos da cidade como medida de proteção ao novo coronavírus.

A empresa que administra a linha, Viação São José, investiga o caso.

Veja vídeo: