Veja vídeo: Homem que agrediu o próprio próprio filho é preso no Lírio do Vale

Rodrigo Nogueira Fonseca, de 24 anos, foi preso numa kitnet no bairro Lírio do Vale 1, Zona Oeste de Manaus na manhã deste sábado (6), por ter agredido seu próprio filho de 2 anos. A ação foi filmada por ele mesmo e acabou sendo divulgada nas redes sociais.

Nas imagens, o acusado agride a criança, dá tapas e por várias vezes o xinga com palavras de baixo calão, em determinado momento ele até faz a criança lavar a própria roupa. As imagens foram enviadas para a mãe do menino de quem ele estava separado há cerca de uma semana e tinha o objetivo de provoca-la com o vídeo.

A Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA) tomou conhecimento da situação e iniciou na tarde de sexta-feira (5) uma investigação sobre o caso e a mãe do menino prestou depoimento e afirmou ser ameaçada e que não sabia das agressões até ver o vídeo.

O apresentador Sikêra Junior do Alerta Nacional mostrou o caso na televisão e ofereceu recompensa de R$ 5 mil pra quem encontrasse Rodrigo. Policiais juntamente com a população iniciaram uma busca frenética atrás do paradeiro do suspeito e quando foi encontrado ele não resistiu.

O jovem está detido e encaminhado para a DEPCA onde passar por procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo:

