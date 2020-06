Veja vídeo: motorista bolsonarista chama de “lixo” manifestantes que interditam transito na avenida Djalma Batista

Redação AM POST*

Em vídeos que circulam nas redes sociais, um motorista possivelmente apoiador do presidente Jair Bolsonaro xinga e critica um grupo de jovens manifestantes que interditaram o transito na na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul de Manaus na tarde desta terça-feira (2).

Nas imagens é possível ver que os manifestantes entram na frente do carro do homem ornamentado com bandeira do Brasil e outra com a foto de Bolsonaro e impedem de prosseguir caminho com as mãos levantadas para cima.

“Essa imundices não sabem quanto é um quilo de farinha”, disse o homem impedido de passar. “E tu vagabundo?!” disse um dos jovens. “Tu é um lixo rapaz, não sabe nem quanto é o pão que tu come de manhã”, retrucou.

“Bando de otários, babacas, vocês não sabem de nada bando de moleques”, continuou o motorista. Policiais militares chegaram no local e tiraram os jovens da avenida desengarrafando o transito.

Veja vídeo: