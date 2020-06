Veja vídeo: repórter da Globo é feita refém após homem invadir sede da emissora no RJ

Redação AM POST

Um homem armado com uma faca invadiu na tarde desta quarta-feira (10) a sede da TV Globo, no Rio de Janeiro, e fez a jornalista Marina Araújo de refém. O suspeito desejava conversar com a âncora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, que faz aniversário hoje.

Armado com um facão, de chapéu na cabeça e mascarado, o homem beijava a cabeça da repórter enquanto apontava a arma para o pescoço dela. Ao saber que o rapaz queria falar com ela, Renata Vasconcellos foi até o invasor. Câmeras do circuito interno da Globo registraram a ação.

O suspeito soltou a arma e foi preso pelos policiais que estavam no local logo em seguida. Fontes afirmam que o sujeito teria feito a repórter refém na região da entrada da sede da emissora e entrado nos estúdios da gritando “Globo Lixo”. Entretanto, a iformação sobre os gritos do suspeito foi negada.

Veja vídeo: