Circula nas redes sociais o vídeo de um homem sendo agredido por um grupo armado com pedaços de madeira no quintal de uma residencia em Manaus. Nas imagens ele aparece apanhando nas mãos.

O homem seria, Júnior Moutinho, que foi denunciado pela página “Unknown Platform”, derrubada no Facebook, de cometer pedofilia contra o perfil falso de uma menina de 11 anos, possivelmente criado por administradores.

Foram vazadas na página conversas de cunho sexual do homem com a suposta vítima em que ele pede nudes (fotos das partes intimas) além de aconselhar a adolescente a se masturbar e mandar fotos do ato para ele.

Na conversa ele também pede a jovem em namoro e diz que a ensinará a fazer sexo. A página afirma que constatou que o perfil do homem é verídico após fazer uma vídeo chamada com ele. O perfil de Junior nas redes sociais e foto de rosto dele também foram expostos.

No vídeo em que aparece apanhando o homem afirma que teve o telefone roubado, como forma de tentar justificar a conversa com a adolescente. Os agressores pedem para ele estender as mãos e levar ripadas.

