Vendedor de cascalhos é encontrado morto em frente a igreja evangélica de Beruri

Redação AM POST

Um vendedor de cascalhos, de identidade não revelada, foi encontrado morto jogado em frente de uma igreja evangélica, na manhã desta quinta-feira (4), no município de Beruri (distante a 249 quilômetros de Manaus).

Informações preliminares dão conta de que ele tenha sido assassinado pela madrugada. A vítima estava com o rosto desfigurado, sinais de chutes e socos pelo corpo na calçada do templo. Ele ainda foi levado a um hospital do município, mas foi constatado o óbito.

Ainda não há informações sobre os autores do crime e nem mesmo a motivação. O caso está será investigado pela Polícia Civil de Beruri.