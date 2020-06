Vereadores de Manaus debatem sobre recolhimento de tributos municipais da Hapvida

Redação AM POST

O recolhimento de tributos municipais da empresa Hapvida, que presta serviço de assistência médica na capital, foi debatido por parlamentares da Câmara Municipal de Manaus (CMM), na sessão virtual da última terça-feira (16), após o vereador Cláudio Proença (PMN) apresentar requerimento pedindo que a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (SEMEF) informe aos vereadores se a empresa faz recolhimento de Imposto Sobre Serviços (ISS).

“Há fortes indícios de que existe sonegação fiscal por parte da empresa Hapvida. Os valores que eles arrecadam, isso ai se houve inconsistências, é questão da SEMEF através de sua procuradoria contestar, mas saber se eles fazem os recolhimentos necessários a autarquia municipal é um dever nosso fiscalizar”, disse Cláudio Proença que também resslatou que está com liminar que mostra que a empresa entra na jurisdição de Fortaleza (CE) alegando que não paga impostos lá porque recolhe impostos em Manaus.

O vereador Elias Emanuel (PSDB) fez questionamento sobre o quanto a Hapvida contribui para o Sistema Único de Saúde (SUS) no Amazonas.”É fácil ser responsável por 250 mil vidas e na hora do parto drenar as vidas para dentro da rede pública”, disse.

Em sua fala o vereador Chico Preto (DC) disse que para tornar o requerimento mais profundo é necessário que se questione da SEMEF os valores dos últimos cinco anos, tanto os que foram recolhidos ou que deixaram de ser recolhidos.

