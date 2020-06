Vice-presidente do Boi Caprichoso é internado com covid-19 em Manaus

Redação AM POST

O vice-presidente do Boi Caprichoso, Karú Carvalho, testou positivo para o novo coronavírus (covid-19) e foi transferido na tarde deste domingo (14), do hospital Jofre Cohen no município de Parintins ( a 369 quilômetros de Manaus), para o Hospital da Samel na capital.

Karú estava na unidade do município e após ter os sintomas agravados, foi transferido pra Manaus. Ele sentiu falta de ar e logo foi levado ao hospital. Karú segue em estado estável.

A diretoria do Boi Caprichoso pede orações pela saúde do vice-presidente.

Leia na íntegra:

O vice-presidente da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, Karú Carvalho, sentiu dores no peito e falta de ar na noite de sábado (13). O artista plástico foi conduzido ao Hospital Dr. Jofre Matos Cohen, em Parintins, e diagnosticado com o novo coronavírus.

Hoje, por volta das 14h30, Karú Carvalho foi transferido ao Hospital da Samel para tratamento especializado contra a Covid-19, em Manaus.

O presidente do Caprichoso, Jender Lobato, deseja boa recuperação ao artista plástico para logo voltar mais forte.

Em nome da nação azul e branca, a diretoria do Boi Caprichoso pede orações pelo restabelecimento da saúde do vice-presidente. Karú Carvalho seguiu viagem com quadro de saúde estável para receber o tratamento do Hospital da Samel.