Vídeo de criança sendo agredida pelo próprio pai é investigado pela polícia em Manaus

View this post on Instagram

📌Video de criança sendo agredida pelo próprio pai é investigado pela polícia em Manaus ➡️A filmagem teria sido feita pelo homem a fim de torturar a mãe da criança, de quem estaria separado. . . . Para mais informações acesse o LINK NA BIO ✅🎯 #jornalismo #jornalismoonline #denúncia #agressão #violência #DEPCA #Amazonas #crianças #AMPOST