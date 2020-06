Vizinhos denunciam e policiais interrompem festa clandestina realizada em conjunto de Manaus

Redação AM POST

Uma festa clandestina em ambiente fechado foi interrompida pela polícia militar no conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus nesse domingo (7). Desde o dia 23 de março, eventos com aglomeração estão proibidos, por meio de decreto governamental para diminuir os casos do novo coronavírus no Estado.

A casa onde estava sendo realizada a festa foi denunciada por vizinhos, por meio do Disk Aglomerações (129). Ao chegarem ao local para averiguar a ocorrência PMs verificaram que algumas pessoas estavam sem máscara de proteção.

Os responsáveis pelo evento foram encaminhados à delegacia para prestar depoimentos sobre o caso. Conforme nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP) é exigido o empenho e a colaboração de toda a sociedade no combate à pandemia do coronavírus.

“É um trabalho conjunto em prol da saúde coletiva. Nossos policiais estão diariamente nas ruas atendendo ocorrências de crimes e agora, também, visitando residências e espaços comerciais e públicos na missão hercúlea de conscientizar as pessoas a se protegerem, protegerem suas famílias e evitarem os riscos de contaminação”, diz um trecho da nota.