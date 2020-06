Whindersson Nunes defende Luisa Sonza de haters: “Me entristece”

Whindersson Nunes saiu em defesa da ex-mulher, Luisa Sonza, na tarde deste sábado (13). O comediante se posicionou a respeito de um post da cantora no Twitter expondo os comentários machistas e maldosos em relação a ela.

“Também quero deixar claro que não compactuo com nenhum tipo de hate. A tristeza dos outros me entristece. Não vejo justiça em julgar. Se você gosta de mim ou for meu amigo, não participe desse tipo de coisa”, pediu o youtuber.

Tbm quero deixar claro que não compactuo com nenhum tipo de hate, a tristeza diz outros me entristece, não vejo justiça em julgar, se você gosta de mim ou for meu amigo, não participe desse tipo de coisa. https://t.co/VGK0N209yw — Whindersson 🏠 (@whindersson) June 13, 2020

Mais cedo, Luisa fez um desabafo no microblog sobre os ataques de haters nas redes sociais.

“Minha equipe queria privar os likes e deslikes. Eu não vou privar porque quero que vejam como as mulheres são tratadas até quando só estão fazendo o seu trabalho nesse país. De verdade, estou feliz por ser a pessoa que passa por isso, porque sei que não são todas que aguentariam como eu aguento todos esses anos. Sempre serei voz por nós, mulheres. Nunca ninguém vai me parar. Fiquem tranquilas”, concluiu a artista.