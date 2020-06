William Abreu é nomeado o novo titular da Sejusc

Redação AM POST

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) tem novo titular. O vereador licenciado William Abreu assume a pasta, substituindo a defensora pública Caroline Braz, que estava no cargo desde o início do mandato do governador Wilson Lima, em janeiro de 2019.

William é um empreendedor social, articulador político e empresário. Vereador licenciado, William exercia seu primeiro mandato no parlamento municipal. O novo secretário já foi titular da Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) e também teve passagem pelas secretarias de Juventude, de Administração, de Governo, de Obras e ainda, na Câmara Municipal de Manaus (CMM), exercendo cargos administrativos, e como secretário de Estado.

A nomeação do titular da Sejusc foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), do dia 8 de junho. William Abreu ressalta que irá atuar com o objetivo de otimizar os serviços ofertados para a sociedade.

“Assumo este compromisso com o governador Wilson Lima, com o mesmo idealismo de outrora; com os mesmos sonhos de um Amazonas melhor. O espírito público, o respeito pelo ser humano, o senso de responsabilidade são pré-requisitos para se ocupar um cargo de secretário de Estado. Estejam certos que, com fé em Deus, lutaremos com todas as nossas forças para honrar a confiança do cidadão Amazonense”, afirmou o secretário.