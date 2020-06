Wilson Lima visita hospital de Humaitá e entrega equipamentos e insumos para combate a pandemia

Redação AM POST

Em viagem ao município de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), na manhã desta quinta-feira (11/06), o governador Wilson Lima esteve no Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes, que recebeu da Secretaria de Saúde (Susam) equipamentos e insumos para a montagem de três Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs) para pacientes confirmados ou suspeitos de Covid-19. Ao todo, o Estado enviou à unidade três respiradores, três monitores, um desfibrilador, além de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e vacinas de rotina.

Desde o início da pandemia, também foram destinados a Humaitá mais de 100 mil EPIs e 2,2 mil testes rápidos para Covid-19, além de recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI).

“O Governo do Estado tem trabalhado muito para preservar a vida das pessoas e para ampliar a nossa capacidade de atendimento na área da saúde. Estamos montando aqui três UCIs no hospital principal. Estamos também repassando R$ 1,2 milhão através do FTI”, ressaltou o governador.

Wilson Lima destacou, ainda, o trabalho da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) no abastecimento de remédios e outros itens hospitalares no interior do estado.

“A Central de Medicamentos (Cema) está sempre abastecendo os municípios, sobretudo aqui em Humaitá. Quando assumi o governo, em 2019, nós tínhamos 12% do que deveria ter na Cema, hoje nós chegamos a algo em torno de 70%. Então nós tivemos um avanço muito grande, e é prova do nosso comprometimento com a saúde, sem levar em consideração o legado que isso vai deixar, porque é permanente. O que a gente montou aqui de estrutura de UCI vai ficar aqui. Vamos continuar trabalhando muito para preservar vidas, essa é nossa prioridade”, disse.

De acordo com a diretora do hospital, Laura Masson, o apoio do Governo do Estado possibilitou a ampliação da assistência à população do município e do entorno, uma vez que Humaitá funciona como polo para atendimento à região da calha do rio Madeira.

“Nós também tínhamos adquirido, pelo município, dois ventiladores de transporte e mais um ventilador que não estava funcionando e nós conseguimos colocar para funcionar. Hoje contamos com seis ventiladores mecânicos dentro da unidade hospitalar”, explicou a diretora.

‘Merenda em Casa’ – Em Humaitá, o governador também entregou 36,2 toneladas de alimentos do programa “Merenda em Casa”, da Secretaria de Educação e Desporto, que tem beneficiado os alunos da rede estadual de ensino durante a suspensão das aulas em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A entrega aconteceu na Escola Estadual Governador Plínio Ramos Coelho (GM 3), no bairro São José.

No município, um total de 5.107 alunos de 11 escolas serão contemplados com os kits do programa. A retirada dos alimentos deve ser feita na unidade de ensino onde o aluno está matriculado, mediante agendamento e seguindo todas as medidas de prevenção contra a Covid-19.