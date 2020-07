‘A CPI da Saúde não servirá de palanque político’, diz Delegado Péricles

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, deputado delegado Péricles Nascimento (PSL) se pronunciou na manhã desta quinta-feira (30) no pequeno expediente da sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) que a CPI não ouvirá nenhum pré-candidato às eleições municipais 2020.

“A CPI da Saúde está mostrando passo a passo como é feita o esquema de corrupção do Amazonas. Querem dizer como a CPI deve agir, quem ela deve ouvir. A CPI tem fazendo um trabalho técnico, um trabalho transparente. Semana passada apresentamos mais um esquema fraudulento de uma empresa apenas. Caso apareça uma pessoa relacionada, seja ela ex-governador, ex-secretário nós iremos chamar. Mas gostaria de deixar claro que a CPI da Saúde não servirá palanque político para nenhum candidato, nenhum político. A CPI permanecerá blindada da tentativa de politizarem ela. É um trabalho sério”, ressaltou Péricles.

Pedido negado

Após ter pedido de requerimento para depor na CPI da Saúde negado, o ex-governador interino do Amazonas, David Almeida (Avante), disse que a CPI faz uma “investigação seletiva” e “política”, feita para “proteger aliados”.

“Para mim, a CPI perde o foco e o objeto e mostra que essa é uma investigação política, feita para proteger aliados”, disse David em entrevista a um portal local.

De acordo com o ex-deputado, o pedido para ser ouvido na Comissão foi motivado por vídeo distribuído pelo relator da CPI, Fausto Jr (PRTB), citando o nome de Almeida.

Depoimentos

O deputado aproveitou o momento para avisar que ainda nesta sexta-feira (30), a comissão dará início às oitivas com a ex-gerente de compras da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), Narelda da Silva Barros às 15h; e do ex-secretário adjunto de Atenção Especializada do Interior, Edivaldo da Silva, às 16h30.