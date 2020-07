‘A Secretaria de Saúde está brincando com vidas’, diz Serafim Corrêa

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), que compõe a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, declarou um apelo ao Governo do Amazonas para que o poder Executivo trate com responsabilidade a saúde do Estado. A declaração foi feita durante a sessão híbrida da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) na manhã desta quarta-feira (15).

“A Secretaria de Saúde está brincando com vidas. O Ministério da Saúde manda todos os meses recursos para pagar essas clínicas. Recurso carimbado fonte 230. A Susam briga com a Sefaz, a Sefaz briga com a Susam. As clínicas estão exauridas, daqui a pouco elas vão parar. Isso vai causar mais mortes nas costas do Governador Wilson Lima. Faço meu apelo para que isso seja resolvido. É uma questão de vidas que dependem das hemodiálises”, comentou o deputado.

Vistorias

Na tarde desta terça-feira (14), os deputados Sinésio Campos e Dermilson Chagas (Podemos) realizaram uma vistoria no Hospital Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio localizado na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. A unidade hospitalar está passando por uma reforma que visa a melhoria da infraestrutura e manutenção da rede elétrica e de tratamento de esgoto.

A CPI da Saúde também realizou na última segunda-feira (13), uma inspeção no HPS Francisca Mendes com o intuito de levantar dados para que contribuam com as investigações da comissão.