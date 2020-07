Acusado de nepostismo, Prefeito de Tapauá tem 10 dias para exonerar parentes

Redação AM POST

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) instaurou inquérito civil na última terça-feira (21) recomendando que José Bezerra Guedes (MDB), o “Zezito”, prefeito do município de Tapauá (distante a 448.49 quilômetros de Manaus), exonere seus parentes de cargos comissionados de secretarias do município.

Conforme publicação no Diário Oficial do MPAM, foram constatados o parentesco de pessoas atuando em cargos comissionados. Entre elas: a esposa do prefeito, Elaine Almeida de Souza, que ocupa o cargo comissionado de secretária municipal de Assistência Social; a cunhada, Eliane Almeida de Souza, ocupante do cargo comissionado de representante do município de Tapauá em Manaus e, o cunhado do prefeito, identificado como Edvaldo Almeida de Souza, comissionado como secretário municipal de Fazenda.

Foi constatado também que três sobrinhos do prefeito atuam em cargos na prefeitura. Euclides Brandão Guedes, é comissionado como secretário particular do prefeito; Francisleudo Bezerra da Silva, foi nomeado e ocupa o cargo comissionado de secretário de Administração e, Raimundo Manoel Batista Guedes, é o secretário de Meio Ambiente.

Exoneração

O Ministério Público ainda recomenda que o prefeito exonere imediatamente seus parentes: Elaine Almeida de Souza, Edvaldo Almeida de Souza, Eliane Almeida de Souza e Euclides Brandão Guedes, no prazo de 10 dias. O MP não pediu a exoneração de Eliane Almeida de Souza e Euclides Brandão Guedes porque não são cargos políticos.

Ainda conforme o inquérito, o MPAM estabeleceu um prazo de 10 dias para que seja informada do acolhimento da recomendação e das providências adotadas. “O não acolhimento desta RECOMENDAÇÃO importará na adoção das medidas legais cabíveis, principalmente no que se refere a propositura de ação civil pública por ato de improbidade e condenatória na obrigação de reparar os danos causados ao erário municipal”, de acordo com publicação.

Nepotismo

O MPAM também estabeleceu que o prefeito não poderá realizar a admissão, contratação ou credenciamento de servidores para o exercício de cargo em comissão, temporário ou contratações esporádicas para os cargos disponíveis em toda estrutura do Poder Executivo por pessoas que tenham parentesco com o prefeito.