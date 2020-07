Adail Pinheiro reaparece nas redes sociais em reunião com representantes de Coari

View this post on Instagram

Boa noite, minha gente! Participei hoje de uma reunião com meu pai Adail e representantes do município de Coari/AM, a vereadora Jeany Pinheiro e o Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social William Mendonça. Na pauta, a implantação do Programa de Segurança Pública Municipal Integrada, o qual possui dentre alguns pontos, a liberação para o uso de arma de fogo por parte da Guarda Civil Municipal. Haja vista que, no início do mês de julho de 2020, mais um passo foi dado com a aprovação do estatuto da GCM. Assim, o Município de Coari vira precursor no âmbito estadual, na regulamentação do órgão municipal, tornando-o apto a firmar convênios e parcerias com demais instituições. #Coari #Amazonas #SegurançaPublica