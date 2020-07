Além de homicídios, ‘Vela’ responderá por roubo de veículos, diz Polícia Civil do Amazonas

Redação AM POST

Gilvan Oliveira Reis, conhecido como “Vela”, foi preso na última sexta-feira (17) na Comunidade Ossal, no Tarumã Mirim, Zona Rural de Manaus. Segundo a Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS) e Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), o criminoso é apontado como o líder de uma quadrilha responsável por roubar e furtar carros, em Manaus, além de ordenar homicídios.

A investigação, coordenada pelos delegados Paulo Martins e Cícero Túlio, titulares da DEHS e Derfv, respectivamente, teve início em fevereiro deste ano, após as equipes das Especializadas receberem informações de que uma quadrilha invadiu uma residência, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Na ocasião, os infratores roubaram um veículo, uma quantia em dinheiro e um cachorro da raça Husky siberiano, que possui alto valor no mercado.

O delegado Cícero Túlio, no dia 7 de julho deste ano, destaca que, após a Polícia Civil ter prendido a companheira de ‘Vela’, Ana Karina Hage da Silva, conhecida como ‘A Dama de Copas’, recebeu informações sobre o paradeiro de Gilvan, revelando que ele não era apenas líder da quadrilha, como também atuava em crimes bárbaros cometidos contra pessoas de uma facção rival.

“O ‘Vela’ é um criminoso perigoso. No momento em que ele pratica os assaltos, ele amarra suas vítimas, ameaça decepar partes dos corpos dessas vítimas em frente aos seus próprios filhos, não tendo um pingo de piedade”, detalhou Túlio.

Ainda conforme o titular da Derfv, após o cruzamento de informações entre as Especializadas, foi constatado, também, que ‘Vela’, já tinha passagem pela DEHS, com outro nome usado após assumir outra identidade, por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, momento em que as delegacias deram início à ação conjunta para localizar o indivíduo.

Prisão

Após diligências, a polícia conseguiu localizar ‘Vela’, na comunidade rural. No momento da prisão, Gilson não esboçou nenhuma reação, se ajoelhou e chegou a pedir perdão aos policiais.

“Esse indivíduo é membro de uma facção criminosa que atua aqui na capital, conhecida como Família do Norte (FDN). Ele assume outra identidade, dizendo se chamar Leonardo de Souza Sabino. Com esse nome, ele tem passagem na DEHS, por pelo menos por cinco crimes. Ele leva a vítima para um terreno baldio e decapita sem piedade”, detalhou o delegado Paulo Martins.

Entre os crimes hediondos praticados por ‘Vela’, está a morte da jovem Farliana Pinto, cujo corpo foi encontrado decapitado, no bairro Jorge Teixeira, zona leste, última quinta-feira (16). A vítima foi morta em retaliação ao homicídio do traficante ‘Fênix’, durante disputa por pontos de tráfico de drogas. As investigações apontam que Farlina atraiu ‘Fênix’ para uma emboscada, no mês de junho, oportunidade em que o mesmo foi esquartejado e teve partes de seu corpo jogadas em um caminhão de lixo.

O mandado de prisão de ‘Vela’ foi expedido no dia 5 de junho deste ano, pelo juiz James Oliveira, da Central de Inquéritos Policiais.

Procedimentos

Gilvan foi indiciado por roubo majorado, receptação e associação criminosa pela Derfv, e por tráfico de drogas e homicídio, pela DEHS. Ao término dos procedimentos cabíveis na Especializada em Homicídios e Sequestros, ele será encaminhado para o Centro de Recolhimento de Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria.