Álvaro Campelo renuncia vice-liderança do Governo na Aleam

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

O deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas) renunciou na manhã desta terça-feira (14) o cargo de vice-liderança do bloco do Governo do Estado do Amazonas. O anúncio foi realizado durante sessão ordinária na Assembleia Legislatura do Estado do Amazonas (Aleam).

“Por minha formação acadêmica escolhi ser o defensor dos consumidores de Manaus. Quem me conhece de perto sabe que eu não tenho apego nenhum à função, a status e nenhum cargo”, anunciou o deputado.

Álvaro Campelo ainda alega que pretendia anunciar sua saída desde novembro do ano passado. E que a partir desta terça-feira retorna para Bloco dos Independentes.

“Não pretendo fazer carreira política. Comunico que nesta manhã deixo o cargo de vice-liderança do Governo e retorno para o Bloco dos Independentes, no qual fiz parte na primeira metade de 2019.”, comunicou Álvaro