Amazonas já registra 77.394 pessoas recuperadas da Covid-19

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulga, nesta terça-feira (21/07), a edição nº 111 do Boletim Diário Covid-19 no Amazonas. Nesta edição, o boletim confirma a recuperação de mais 670 amazonenses, nas últimas 24 horas, chegando a 77.394 pessoas que passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença.

Nesta edição, o Amazonas tem a confirmação de mais 775 casos da doença. Destes, 14 casos foram confirmados por exame de biologia molecular RT-PCR, que identifica o vírus no organismo e detecta casos novos agudos entre o terceiro e o sexto dia de sintomas, período de transmissão da doença. Os outros 761 foram confirmados por testes rápidos que detectam os anticorpos, com data de oito a 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19.

Conforme o boletim, foram confirmados mais 23 óbitos pela doença, dos quais oito ocorreram nas últimas 24 horas e 15 tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 3.169 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus desta segunda-feira (20/07), foram registrados 32 sepultamentos e cinco óbitos domiciliares.

O boletim aponta ainda que 11.601 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 254 pacientes internados, sendo 174 em leitos clínicos (10 na rede privada e 164 na rede pública) e 80 em UTI (15 na rede privada e 65 na rede pública).

Há ainda outros 94 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 68 estão em leitos clínicos (31 na rede privada e 37 na rede pública) e 26 estão em UTI (15 na rede privada e 11 na rede pública).

Ocupação de leitos

Conforme os números consolidados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam), nesta segunda (20/07), a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid era de 47%, e a taxa de UTI não Covid era de 78%. Em relação aos leitos clínicos Covid, a taxa de ocupação estava em 49% nesta segunda; já os leitos não Covid registravam 78% de ocupação.

Notificação

A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 91.572 casos, enquanto no interior do estado o número chega a 119.489.

As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, por meio de sistema de informação de saúde, e repassadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.

Nesta edição, nove municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Alvarães, Apuí, Carauari, Eirunepé, Jutaí, Manicoré, Maués, Pauini e Tonantins.

Municípios

Dos 92.164 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (21/07), 32.443 são de Manaus (35,20%) e 59.721 do interior do estado (64,80%).

Além da capital, 61 municípios têm casos confirmados: Coari (6.663); Manacapuru (3.305); São Gabriel da Cachoeira (3.146); Parintins (3.139); Tefé (3.090); Barcelos (1.990); Itacoatiara (1.909); Humaitá (1.890); Presidente Figueiredo (1.691); Tabatinga (1.615); Iranduba (1.519); Benjamin Constant (1.508); Santa Isabel do Rio Negro (1.151); Maués (1.137); Autazes (1.126); Eirunepé (1.103); Alvarães (1.100); Santo Antônio do Içá (1.081); Careiro (1.047); Lábrea (940); Tapauá (885); São Paulo de Olivença (828); Boca do Acre (786); Pauini (752); Barreirinha (741); Carauari (731); Fonte Boa (720); Anori (709); Rio Preto da Eva (700); Guajará (683); Nova Olinda do Norte (664); Manicoré (654); Atalaia do Norte (654); Borba (629); Novo Aripuanã (625); Uarini (612); Itapiranga (553); Urucurituba (534); Tonantins (529); Beruri (510); Amaturá (485); Itamarati (468); Urucará (437); Nhamundá (435); Anamã (398); Manaquiri (376); São Sebastião do Uatumã (371); Juruá (357); Japurá (340); Maraã (325); Jutaí (302); Boa Vista do Ramos (272); Novo Airão (240); Caapiranga (213); Ipixuna (213); Silves (198); Codajás (177); Canutama (172); Careiro da Várzea (121); Apuí (98) e Envira (74).

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 1.964 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus.

No interior, são 56 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 1.205. A lista inclui Manacapuru (134); Parintins (98); Coari (95); Tefé (81); Tabatinga (77); Itacoatiara (60); São Gabriel da Cachoeira (48); Humaitá (47); Iranduba (46); Benjamin Constant (35); Autazes (34); Maués (32); Barcelos (24); Nova Olinda do Norte (22); Presidente Figueiredo (20); Santo Antônio do Içá (20); Borba (20); São Paulo de Olivença (19); Fonte Boa (18); Lábrea (16); Jutaí (16); Tonantins (14); Careiro (16); Rio Preto da Eva (14); Alvarães (13); Manaquiri (12); Manicoré (12); Anori (11); Boca do Acre (11); Santa Isabel do Rio Negro (11); Novo Aripuanã (10); Uarini (9); Amaturá (8); Barreirinha (8); Beruri (7); Carauari (7); Itapiranga (6); Novo Airão (6); Urucará (6); Nhamundá (5); Tapauá (5); Juruá (5); Guajará (5); Silves (4); Careiro da Várzea (4); Caapiranga (4); Pauini (4); Atalaia do Norte (4); Urucurituba (4); Maraã (4); Itamarati (4); Codajás (3); Boa Vista do Ramos (2); Eirunepé (2); Guajará (5); Japurá (1). Permanecem sem óbitos registrados: Anamã, Apuí, Canutama, Ipixuna e Envira.

Outros 43 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão sendo acompanhados. Dentre estes, 38 estão em investigação epidemiológica e cinco aguardam resultado laboratorial. Ao todo, 499 foram descartados para o novo coronavírus. Informações podem ser encontradas nos sites www.coronavirus.amazonas.am.gov.br e www.saude.am.gov.br/painel/corona.