Amazonino Mendes diz que ‘ainda dá um caldo’

Que a verdade seja dita!

Olá, meus amigos. Sei que tem muita gente que pergunta: Como tá o Negão? Respondo: Muito bem! Ainda dou um bom caldo! Brincadeira à parte vamos falar do que interessa, minha gente! Em meu último mandato afastamos todo tipo de “molecagem” que coloca interesses da política à frente do interesse público. Focamos em arrumar a casa, economizamos recursos e superamos aquele momento de crise e ainda fizemos muitas obras em todo estado.O que vemos agora, um ano e meio depois, é um governo desastroso. Entupiram vocês de mentiras! Não respeitaram o sentimento do povo, que é soberano, o verdadeiro patrão dos gestores públicos. Quanta gente já morreu no Amazonas pela incompetência da administração durante essa pandemia? A experiência e o amor a essa terra fazem a diferença. Peço que você assista meu vídeo e deixe aqui suas ideias para este novo novo momento.Um abraço do Negão e ótimo final de semana! #saude #energia #amor #manaus #amazonas #verdade #experiencia #dialogo

