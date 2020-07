Anvisa autoriza teste para vacina contra coronavírus desenvolvida pela chinesa Sinovac

Reuters

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o novo teste para potencial vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, conforme nota divulgada no site da agência na noite de sexta-feira.

O pedido foi realizado pelo Instituto Butantan, vinculado ao governo do Estado de São Paulo e que liderará os testes com a potencial vacina no Brasil. O acordo do Butantan com a Sinovac prevê transferência de tecnologia para produção da candidata a vacina pelo instituto paulista caso os estudos mostrarem que ela é eficaz contra o coronavírus.

A ideia é testar 9 mil pessoas nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, além do Distrito Federal.

Mais cedo na sexta, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), havia afirmado que não existia nenhuma razão para a Anvisa não conceder autorização para testes da potencial vacina e que aguardava aprovação a qualquer momento.

Além do agora autorizado teste com a vacina da Sinovac, já está sendo testada no Brasil uma potencial vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Esse estudo está sendo liderado no Brasil pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), e o Ministério da Saúde já anunciou acordo para produzi-la localmente, caso se mostre eficaz.

Segundo país mais afetado no mundo, atrás apenas dos EUA, o Brasil registrou na sexta-feira 42.223 novas infecções pelo novo coronavírus, o que elevou o total a 1.539.081, informou o Ministério da Saúde na sexta. A pasta relatou ainda 1.290 novas mortes diárias pelo vírus, com o total indo a 63.174.