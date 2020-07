Após saída de Daniela Assayag, Bruce Cardoso é cotado para assumir comando da Secretaria de Comunicação do AM

Redação AM POST

Após a jornalista Daniela Assayag pedir exoneração da Secretaria de Comunicação no último domingo (5), depois de ter o nome citado durante depoimentos da CPI da Saúde, já começam a surgir rumores de quem possa assumir o cargo.

Um dos nomes mais cotados para suceder Assayag, é o também jornalista Bruce Cardoso, que já integra o time de comunicação do Governo do Amazonas.

Bruce é secretário-executivo responsável pelas mídias sociais. Com sua nomeação, o jornalista pode melhorar a divulgação do governo.

Empresários, editores e pessoas ligadas as mídias sociais tem preferência pela nomeação de Bruce, tanto pela sua competência quanto pela forma simples de atender e saber ouvir as demandas do segmento.

Currículo

Com nove anos de experiência na comunicação. Bruno trabalhou em agências de publicidade da capital como redator. Após isso, migrou para televisão, onde atuou como produtor na Band Amazonas e TV Em Tempo. Logo em seguida, trabalhou na TV A Crítica como editor de texto, editor executivo e editor-chefe. Seis anos depois assumiu o cargo de editor-chefe na Record TV Manaus e hoje exerce a função de secretário-executivo adjunto, no Governo do Estado do Amazonas.

Atualmente, a secretária-executiva da Secom, Cristiane Mota assumiu interinamente o lugar de Assayag.