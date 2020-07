Apresentador da Globo é internado em UTI após agravar sintomas da covid-19

Redação AM POST

O jornalista Rodrigo Rodrigues, de 45 anos, do programa Troca de Passes, do Sportv, deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ter os sintomas da Covid-19 agravados. O apresentador está internado no Hospital da Unimed na Barra da Tijuca e está afastado do trabalho desde o dia 9 de julho quando surgiram os primeiros sintomas da doença.

Segundo nota da Rede Globo, Rodrigo está recebendo todos os cuidados necessários e informações sobre seu quadro de saúde e demais questões serão repassadas pelos médicos.

Leia nota na íntegra:

“O apresentador Rodrigo Rodrigues está internado no hospital Unimed Barra, no Rio de Janeiro,com todo o apoio e acompanhamento da Globo. Rodrigo teve diagnóstico confirmado de COVID-19 há cerca de 15 dias e estava em casa – afastado do trabalho – desde então. As informações médicas sobre o caso serão fornecidas pelo hospital”.