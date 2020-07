Arthur Neto terminará tratamento da Covid-19 no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus informou nesta segunda-feira (6) que o prefeito Arthur Virgílio Neto passa bem e que por decisão própria foi transferido para hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde fará check-up e terminará o tratamento da Covid-19. Segundo boletim médico, emitido pelo hospital Adventista de Manaus, nesta tarde, ele apresenta “melhora global do quadro clínico, mantendo boa saturação em ar ambiente”. Arthur já tinha previsão de alta nos próximos dias.

“Recebi todos os cuidados necessários no hospital Adventista e já tenho PCR reduzido para 30%, o que segundo os médicos é muito bom. Preciso fazer outros exames, como da cirurgia para retirada da próstata que fiz há alguns anos, então decidi ir a São Paulo, onde tenho todo meu histórico médico”, disse o prefeito, que embarcou em voo privado, acompanhado pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, que também teve diagnóstico positivo para o novo coronavírus, durante exames de rotina realizados no último dia 29/6.

“Tenho recebido muitas mensagens de apoio e desejo de melhoras, que só me motivam, ainda mais, a continuar fazendo o melhor por Manaus. Em breve, estarei de volta e com força total para tocar as muitas obras e ações que temos a realizar até o final do meu mandato”, completou Virgílio.

“Falei com o prefeito e ele nos tranquilizou afirmando que está bem. A primeira-dama confirmou que se trata de uma avaliação de rotina e que logo estarão de volta. Que Deus os abençoe e conceda saúde”, disse o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Joelson Silva.