Assaltante de ônibus é preso após ser reconhecido por passageiro enquanto fugia no ramal do Brasileirinho

Redação AM POST

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na manhã desta sexta-feira (03/07), um jovem, 19 anos, por roubo a um ônibus coletivo no ramal do Brasileirinho, zona leste de Manaus.

A equipe recebeu a denúncia via linha direta de um morador do local. O denunciante informou que dois homens teriam se escondido na área de mata após assaltar um ônibus da linha 066, no quilômetro 03. Ao chegar, os policiais realizaram incursão na área verde, sem sucesso no primeiro momento. Uma testemunha, que estava no coletivo, informou que conhecia um dos envolvidos e que havia visto o homem em uma residência próxima.

Os policiais foram ao local e após cerco, detiveram o envolvido. Com ele, foram encontrados dois aparelhos celulares. Segundo o suspeito, era produto que havia roubado junto com o seu comparsa, utilizando uma arma branca. Ele ainda contou que o outro suspeito fugiu pela mata ao avistar a equipe.

Uma das vítimas, que teve seu celular recuperado, compareceu ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde o infrator foi autuado em flagrante pelo crime de roubo.