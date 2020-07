Até final de 2022, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes será leiloado

Redação AM POST

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou na última terça-feira (28), que até 2022, mais de 100 leilões de ativos sejam implementados pela pasta e destacou a sexta rodada de concessão de 22 aeroportos, os projetos de concessão das rodovias BR-116/101 (a Nova Dutra, entre Rio de Janeiro e São Paulo) e a BR-163, no Pará, e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste.

O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes – em Manaus está entre os que serão leiloados e passará a pertencer a inciativa privada. Governo Federal também deverá deixar os terminais de Tabatinga e Tefé com as prefeituras.

De acordo com o ministro a estratégia adotada nos leilões foi a “outorga variável”, medida que, segundo ele, amortece as variações de câmbio nas situações em que o investidor tem de tomar dinheiro no exterior. “Vamos abater, do valor da outorga variável, a perda com eventual desvalorização de câmbio, ou acrescentar o ganho com eventual valorização. Vamos trabalhando com débitos e créditos numa conta gráfica até o final do período do financiamento, deixando um período de calda para o acerto de contas”, explicou o ministro.