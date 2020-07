Auxílio Emergencial pode ter sido pago a mais de 2 mil pessoas de alta renda no Amazonas

Redação AM POST

Um total de 2.163 pessoas de alta renda no Amazonas teriam recebido, indevidamente, o auxílio emergencial, que é um é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal com o objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus – Covid-19.

As irregularidades foram identificadas neste mês de julho pela Controladoria-Geral da União (CGU) que apurou que esses beneficiários possuem patrimônio incompatível para direito ao auxílio. Alguns são donos de veículos que custam mais de R$ 100 mil, sócios de empresas, proprietários de embarcações, residentes no exterior e até doadores de campanha política. Em todo o País, a suspeita de fraude no benefício motivou 51% dos bloqueios das contas digitais da Caixa.

A CGU detalhou da seguinte forma:

391 CPFs de proprietários de veículos com valor superior a R$ 60 mil. Destes, 41 veículos possuem valor superior a R$ 100 mil. Entre os automóveis estão os da marca Porsche, BMW, Audi, Mercedes Bens e Chevrolet Camaro;

401 CPFs de sócios de empresas, inclusive com mais de 600 funcionários e algumas que são fornecedoras da União;

590 CPFs de proprietários de uma ou mais embarcações, incluindo as do tipo petroleiro, lancha, laser, moto aquática e veleiro;

779 CPFs de pessoas com domicílio fiscal fora do Brasil;

2 CPFs de doadores de R$ 10 mil e R$ 11 mil, respectivamente, nas eleições de 2018;