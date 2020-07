Avaliação negativa de governo Bolsonaro passa para 45%, enquanto positiva vai a 30%, diz XP/Ipespe

Reuters

A avaliação negativa do governo do presidente Jair Bolsonaro oscilou 3 pontos para baixo em relação ao mês passado e agora soma 45%, mostrou pesquisa do instituto Ipespe para a XP Investimentos divulgada nesta segunda-feira, que também apontou que a avaliação positiva variou 2 pontos para cima, chegando a 30%.

De acordo com o levantamento, o percentual dos que consideram o governo Bolsonaro regular é de 24%, ante 22% no levantamento realizado no mês passado.

Os números mostraram em geral uma leve melhora na avaliação do governo Bolsonaro, mas dentro da margem de erro da pesquisa, de 3,2 pontos percentuais. Isso se repetiu também em relação ao desempenho do presidente no combate à pandemia de Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus.

Para 52%, o desempenho de Bolsonaro nesta área é ruim ou péssimo, ante 55% em junho, ao passo que 25% consideram ótimo ou bom, contra 22% no mês passado. Os que avaliam como regular são 21%, ante 20% na pesquisa anterior.

A pesquisa ouviu 1.000 pessoas por telefone entre os dias 13 e 15 de julho.