Bares e casa de show são fechados por descumprimento de decreto em Manaus

Redação AM POST

Durante ação da Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), nove estabelecimentos foram fechados por descumprimento do decreto estadual, que proíbe a abertura de bares e casas noturnas em razão do novo coronavírus. A ação ocorreu nas zonas norte, leste, sul e centro-sul da cidade, na noite desta sexta-feira (03/07).

Além dos fechamentos, doze bares foram autuados e seis notificados pelos órgãos que integram a CIF. “A notificação do Corpo de Bombeiros foi por ACPS vencido, que é o Auto de Conformidade de Processo Simplificado, sendo verificado que está vencido esse Auto, o estabelecimento é notificado e o responsável tem cinco dias para se regularizar. Não regularizado, é multado. Permanecendo no erro, não pagamento da multa, é interditado”, disse o tenente-coronel da Polícia Militar, Fábio Honda, que coordenou a operação integrada entre vários órgãos.

Já os estabelecimentos autuados terão até três dias para apresentar defesa. Se não houver a justificativa, serão multados e o valor depende do que for analisado no processo, ainda conforme informações do tenente-coronel.

Com duas equipes divididas por áreas, a CIF iniciou a ação por volta das 19h e terminou meia-noite. No Centro, zona sul de Manaus, uma casa de show foi fechada. Já no Parque Dez de Novembro, zona centro-sul, um bar foi interditado. Nos locais, havia intensa aglomeração.

Participaram da ação a Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), da SSP-AM, Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Visa Manaus, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), além de outros órgãos de fiscalização e controle do governo do Estado e Prefeitura de Manaus.