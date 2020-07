Bolsonaro diz que pegou outros problemas de saúde durante isolamento: “mofo no pulmão”

Durante a tradicional live realizada pelo presidente Jair Bolsonaro na noite de quinta-feira (30), o chefe do Executivo afirmou que está tomando antibiótico para tratar uma infecção que o afetou após ele passar cerca de 20 dias em isolamento. Na transmissão, o presidente disse estar com “mofo no pulmão”.

– Acabei de fazer um exame de sangue, né, estava com um pouco de fraqueza ontem, acharam até um pouco de infecção também. Estou agora no antibiótico, deve ser… Agora, depois de 20 dias dentro de casa, a gente pega outros problemas. Eu peguei mofo, mofo no pulmão – relatou.

O presidente não detalhou qual exatamente seria a infecção, mas relatou que a viagem para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (31) deve dificultar os sintomas em razão da temperatura baixa registrada no Sul do país.

– Amanhã, barra pesada, porque a temperatura lá em Bagé tá zero grau – disse.