Bolsonaro está com sintomas de Covid-19, diz CNN Brasil

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro está com sintomas da Covid-19 e foi submetido a exame, cujo resultado deve sair na terça-feira (7). A informação foi divulgada pela CNN Brasil.

Segundo a emissora, o próprio presidente informou à reportagem que está com 38 graus de febre e 96 de oxigenação. Bolsonaro visitou o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e fez uma ressonância do pulmão. O resultado, de acordo com ele, mostrou que os órgão está limpo.

Procurado, o Palácio do Planalto não respondeu de imediato a um pedido de comentário.