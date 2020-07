Bolsonaro lidera corrida eleitoral 2022 em todos os cenários, mostra pesquisa

O governo Jair Bolsonaro passou nos últimos três meses por uma tempestade política perfeita. À crise inaugurada pela pandemia do novo coronavírus, menosprezada pelo presidente desde o início,somaram-se a conturbada demissão de seu ministro mais popular, Sergio Moro, duas trocas no Ministério da Saúde, a abertura de um

inquérito para apurar interferência política na Polícia Federal, a divulgação em vídeo de uma escabrosa reunião de seu gabinete, o cerco a bolsonaristas radicais em duas investigações do Supremo, a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), em uma casa do advogado de Bolsonaro, o diagnóstico de Covid-19 do chefe do Executivo e o saldo nefasto de mais de 80 000 mortos pela doença. Mesmo em meio a dificuldades sérias, que poderiam estraçalhar a popularidade de inúmeros políticos, Bolsonaro segue firme, mostrando mais uma vez que é um fenômeno político. Se a disputa presidencial fosse hoje, ele seria reeleito.

Essa é uma das principais conclusões de um levantamento exclusivo realizado pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 18 e 21 de julho. Mesmo sendo um mandatario controverso à frente de um pais dividido

em relação ao seu governo, Bolsonaro lidera todos os cenários de primeiro turno com porcentuais que vão de 27,5% a 30,7%

derrotaria os seis potenciais adversários em um segundo round da corrida ao Planalto em 2022: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), o ex-governador Ciro Gomes (PDT), o ex-ministro Sergio Moro, o governador paulista João Doria (PSDB) e o apresentador Luciano Huck. Um feito impressionante, considerando-se que, segundo a mesma pesquisa, 48,1% dos brasileiros desaprovam a sua gestão (eram 51,7% no fim de abril) e 38% consideram ruim ou péssimo o seu trabalho (eram 39,4%). Comparada a um levantamento anterior da Paraná Pesquisas, de três meses atrás, a aprovação oscilou positivamente de 44% para 47,1%, enquanto o contingente que considera seu mandato ótimo ou bom foi de 31,8% para 34,3%, variação acima da margem de erro de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.

A eleição de 2022 ainda esta distante, mas chama atenção a capacidade de resistência do presidente. Os constantes solavancos políticos e as lambanças em série na condução da pandemia não colaram nele a ponto de erodirem a sua mais fiel base de apoio, de cerca de 30% dos cleitores -numero que é considerado até por adversários como freio a um processo de impeachment (há dezenas deles nas mãos do

presidente da Câmara, Rodrigo Maia). Na visão de especialistas,Bolsonaro conseguiu escapar á lógica de que sucumbiria às crises por dois motivos: o auxilio emergencial, que amenizou efeitos económicos da pandemia em uma população indiferente as confusões de Brasilia, e

a atitude mais comedida do presidente nos últimos tempos, especialmente após a escalada de tensão com o Supremo. Seu filho e senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJdisse ao jornal O Globo, na quarta-feira 22, que a postura de distensionamento será permanente. “Desde que percebeu que o conflito com o STF era perigoso, o presidente recuou, ficou quiere, parou de dar declaracões bombásticas. Para uma partecios eleitores que o apoiam, mis eram criticos ao desempenho a postura de Bolsonaro paz e amor ajuda a melhorar a

avaliação”, diz o cientista politico José Alvaro Moisés, da USP. “Bolsonaro volta a subir principalmente com o auxilio de 600 reais, que passou a chegar a mais gente. Com o fator bolso a crise politica fica

menor. Lula, na época do mensalão, cra um heroi, porque o bolso estava cheio, avalia Murilo Hidalgo, diretor do Parani Pesquisas.

Com os bolsonaristas já cativos, o governo busca justamente o “fator bolso a expansão de programas sociais para diversificar a sua base eleitoral. A pesquisa mostra que melhoraram os índices de avaliação no Nordeste, uma cidadela petista e lulista. Os nordestinos ainda são os brasileiras menos afeitos ao presidente, porém os que desaprovamo Roverno cairam de 66,14 part 56,8% entre abrilejulho e os que aprovam subiram de 30,3% para 39.4%

Pela perspectiva atual, fica difícil imaginar uma força que possa rivalizar com o presidente. A desaprovação ao seu governo, no entanto,faz.

supor que exista espaço para um projeto alternativo, menos radical e mais equilibrado. Entre os possíveis nomes de centro-direita, quem aparece melhor hoje é alguém que estava colado ao presidente até

recentemente, o ex-ministro Sergio Moro.

Nas disputas de segundo turno, depois do inelegível Lula, Moro é quem mais se aproxima de Bolsonaro (44,7% contra 35%). Nas de primeiro turno, ele termina em

segundo lugar, quando o candidato do PT é Fernando Haddad e em terceiro, mas não longe, quando é incluido o nome de Lula. Visto como um icone na batalha anticorrupção, Moro apresenta potencial de crescimento numa faixa hoje ocupada por

Bolsonaro, mas que pode ser conquistada se as revelações do caso Fabrício Queiroz tisnarem de vez a imagem do presidente em relação ao cuidado com o dinheiro público. Essa ameaça de Moro já entrou no radar do bolsonarismo nas redes sociais e em manifestações de rua, que o elegeram como novo integrante do hall de “traidores da pátria” O ponto negativo de Moro como alternativa a Bolsonaro é que, em razão de sua atuação como juiz, marcadamente contra Lula e o PT, ele dificilmente vai aglutinar apoios da esquerda. Outro dado dificultador e que ninguém sabe ao certo quais são as posições econômicas defendidas pelo ex-ministro.

Depois de derrubar a economia do país e assaltar o estado brasileiro, o velho oponente ideológico ainda tem um eleitorado cativo (Paulo Maluf também tinha, mesmo depois de comprovadas todas as denúncias de

corrupção contra o ex-prefeito de São Paulo). Embora tenha sido condenado e preso na Lava Jato e esteja inelegível pela Lei da Ficha Limpa, Lula tem ainda um forte recall entre os eleitores desse espectro.

O petista chega a ter ampla vantagem sobre o presidente entre nordestinos (34,1% a 18,7%) e eleitores que estudaram até o ensino fundamental (31,5% a 21%). Na verdade, a fidelidade das pessoas ao

petista se assemelha, de certa forma, a dos bolsonaristas mais ferrenhos. Há um que de identificação e simpatia pessoal, elementos

mais emocionais do que racionais. “Lula é uma liderança com raiz social muito importante, criou o Bolsa Familia, fortaleceu universidades. Foi contestado pela rrupção, mas não eliminou esse apoio”, diz José Álvaro Moisés, da USP. Embora o piso eleitoral da esquerda seja respeitável, seu teto é baixo. Ninguém desse campo politico demonstra capacidade de bater o presidente num eventual segundo turno. Tanto Lula quanto Haddad, oponente de 2018, sao derrotados por Bolsonaro nas simulações de embates diretos – capitão, aliás, ganha de seus rivais, não só os petistas, em todos os recortes de género, idade e escolaridade, à exceção da preferência por Lula entre os que estudaram até o ensino fundamental. “No segundo turno, onde estão os 48% que desaprovam Bolsonaro? Não tem ainda um candidato para catalisar essa desaprovação”, analisa o cientista politico Antonio Lavareda.

Aos que gostariam de ver um candidato de Centro no Planalto em 2022, o levantamento do Paraná Pesquisas não traz boas novidades. Os dois principais nomes desse grupo, João Doria e Luciano Huck, tiveram

desempenho pífio na pesquisa. Mesmo sem o nome de Moro no cenário, Doria alcança apenas 4,6% das intenções de voto. Nessa mesma simulação, Huck, que já beirou os 12%, cravou apenas 8,3%. No caso do apresentador da Globo, é até compreensível esse encolhimento. Embora faça lives em suas redes, algumas delas mostrando os camarins de sua atração na emissora, Huck não exerceu nenhum papel fundamental no combate à pandemia nem poderia.

Era natural que caisse (há pessoas de seu entorno que garantem que ele nem está assim tão empolgado para concorrer em 2022).

Doria, por outro lado, merecia um reconhecimento maior do eleitorado. Sua

atuação no combate ao coronavírus pode não ser perfeita, mas foi a melhor possível entre os governadores. Os números talvez mostrem que a estratégia do presidente de jogar a crise sanitária no colo de governadores e prefeitos aparentemente deu certo até agora, com a irresponsabilidade não se traduzindo em impopularidade.

O ex-governador de Minas, Magalhães Pinto, cunhou uma frase que define à perfeição esse momento da disputa de 2022: “Política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou”.

Tudo pode, é claro, mudar até lá – e mesmo antes disso. Existem no horizonte de Bolsonaro ao menos duas questões que podem

comprometer o seu projeto de reeleição: o desfecho imprevisível do caso Queiroz e a perspectiva de tormenta econômica no rescaldo da pandemia (está previsto um tombo de quase 6% do PIB), agravada pelo

auxílio emergencial, que, em tese, vai até setembro. Mas é inegável que o capitão segue firme no páreo até agora, com uma inabalável resistência e, a rigor, nenhum adversário à altura.