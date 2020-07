Brasil atinge 71.469 mortes por coronavírus no sábado

Reuters

O Brasil chegou à marca de 71.469 mortes devido ao coronavírus neste sábado, com a notificação de mais 1.071 óbitos por Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde.

Os números mostram que o total de casos de coronavírus no país chegou a 1.839.850 após a contabilização de 39.023 infecções neste sábado.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos e mortes por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos.

Na quinta-feira, o Ministério da Saúde alterou as orientações para pessoas com sintomas leves da doença e passou a pedir para que esses pacientes procurem um médico, alegando que o tratamento precoce reduz a necessidade do uso de respiradores.

São Paulo permanece como o Estado mais afetado pela doença no país, com 366.890 casos e 17.702 mortes. O governador João Doria (PSDB) renovou a quarentena no Estado até 30 de julho, apesar das recentes medidas de flexibilização do isolamento.

O Rio de Janeiro contabiliza 129.675 casos e 11.406 óbitos, enquanto o Ceará tem 135.945 casos, com 6.853 mortes.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o país possui 1.100.873 pacientes recuperados da doença e 667.508 em acompanhamento.