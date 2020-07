Brasil ultrapassa marca de 1,6 milhão de casos de Covid-19; mortes beiram 65 mil

Reuters

O Brasil superou oficialmente a marca de 1,6 milhão de casos de coronavírus, enquanto o número de mortes já se aproxima de 65 mil, conforme dados do Ministério da Saúde atualizados neste domingo.

O total de casos de Covid-19 confirmados no país alcançou 1.603.055, sendo 26.051 registrados nas últimas 24 horas.

As mortes em decorrência da doença causada pelo coronavírus foram a 64.867, aumento de 602, de acordo com registros de sábado para domingo.

O Estado de São Paulo contabilizou 7.649 novos registros e liderou com folga a lista das unidades da federação com mais casos confirmados nas últimas 24 horas. Apenas a capital paulista teve 2.109 novos casos contabilizados de sábado para domingo, o maior número entre os municípios.

A cidade de São Paulo está em processo de reabertura, e a próxima fase começa nesta segunda-feira, com a volta das atividades em bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias na capital.

O Brasil segue como o segundo país no mundo com mais casos e mortes relacionados ao Covid-19. Os EUA têm mais de 2,84 milhões de registros da doença, com 129.576 mortes.

Em todo o mundo, o número de casos superou 11,34 milhões, com 530.656 vítimas fatais.