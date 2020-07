Briga de familiares por causa de Auxílio Emergencial termina em agressão em Manaus

Redação AM POST

Uma jovem de 19 anos chamada Juliana Maquiné teve a cabeça fraturada após agressão dos próprios familiares na manhã deste sábado (18). Segundo relato de Juliana, a agressão se deu por conta da mãe e irmãs não quererem repassar o dinheiro do auxílio emergencial que pertencia a vítima.

Juliana afirmou que estava internada no hospital por suspeita com Covid-19. E durante o tratamento, seu filho estava sob os cuidados dos familiares. Após ter sido liberada, Juliana foi a caminho da casa da mãe para pegar o filho e também o dinheiro do seu auxílio que, segundo a vítima, foi sacado sem a sua permissão.

“Eu estava em isolamento domiciliar e fui até uma unidade de saúde. Assim que o médico descartou a possibilidade de Covid, fui até a casa da minha mãe que estava com meu filho devido o isolamento. Assim que cheguei, já fui agredida verbalmente por querer o dinheiro do auxílio”, relatou Juliana.

A vítima afirmou que foi atingida de surpresa por uma das irmãs.”Eu queria o dinheiro do auxílio que fiz para o meu filho. Insisti no dinheiro e quando eu menos esperei uma das minhas irmãs veio por trás de mim e me bateu com uma perna manca que quebrou minha cabeça”, contou Juliana.

Ainda conforme a vítima, a mãe utilizou o dinheiro do auxílio para benefício próprio.”Ela disse que durante o tempo que ficou cuidando dele, comprou as coisas que ele precisava, mas é mentira, pois, meu filho estava com fome, sem tomar banho e com arranhões”, ressaltou a vítima.

Juliana registrou o boletim de ocorrência no 1o. Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde o caso será investigado e analisado.

*Com informações do Portal Em Tempo.