Buscas para encontrar homem que desapareceu em mata continua em Maués

Redação AM POST

Hudson George Bezerra Barata, de 28 anos, continua desaparecido há nove dias após entrar em área de mata e não retornar mais no município de Maués (distante 258 quilômetros de Manaus).

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) e da Polícia Civil intensificaram as buscas nesta quinta-feira (2). A procura pelo

homem está sendo feita também pela Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) da Policia Militare a Companhia de Operações Especiais (COE), além de ribeirinhos que se ofereceram para ajudar.