Cadáver é encontrado na Zona Centro-Sul de Manaus

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

O cadáver de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (15) em uma área de mata nas proximidades do Complexo Esportivo – Campo do Suplanzão, localizado no bairro Petrópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Os policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, identificaram marcas no pescoço da vítima. Ainda conforme os PMs, já foram encontrados outros corpos nesta mesma área.

Os agentes do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados para remover o corpo e fazer a identificação da vítima. Os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) analisarão a causa da morte e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).