CAE vai cobrar explicações da Petrobras sobre saída do Amazonas

Redação AM POST

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Ricardo Nicolau (PSD), disse que vai cobrar explicações sobre a saída da Petrobras do Amazonas por meio da venda de campos terrestres do Polo Urucu, localizado na Bacia de Solimões.

Deputado afirmou que vai convocar a diretoria da estatal para prestar esclarecimentos em reunião com outras autoridades. “Nós vamos chamar a Petrobras, o governo do Estado, chamar todas as autoridades para analisar de forma muito clara e transparente todos os passos que serão dados. A Petrobrás quer se livrar de algo que não seja lucrativo pra ela mas não tem pensado no Amazonas “, disse o parlamentar em entrevista ao programa Manhã de Notícias.

O intuito da venda, conforme a petrolífera, é reduzir seu elevado endividamento. No entanto, sua saída do Amazonas pode gerar vários processos trabalhistas além dos impactos financeiros para a economia local.

