Câmeras de segurança registram agressão a jornalista após batida de carro em Manaus; confira

Redação AM POST

O jornalista Alex Braga, alega ter sido alvo de um atentado, na noite dessa quinta-feira (23), ocorrido na Avenida Djalma Batista, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus, após batida proposital na traseira de seu carro feita por um por um Jeep, de cor azul, de placa não identificada. Foi divulgado hoje vídeo extraído de câmeras de segurança que mostram o momento da agressão.

De acordo com o apresentador do programa Amazonas Diário, ele foi agredido por dois homens que o intimidaram e mostraram as armas na cintura.

O vídeo mostra momento de uma possível discussão seguida de agressão.

Confira: