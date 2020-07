Cantor amazonense Helen Veras realiza homenagem aos profissionais de saúde dos Hospitais Samel

Redação AM POST

Um dos grandes compositores do Festival de Parintins, Helen Veras, produziu uma singela homenagem aos profissionais da saúde atuantes nos Hospitais Samel, que estiveram na linha de frente no combate à Covid-19.

Com uma letra repleta de amor, dedicação e solidariedade, a canção fez parte de um vídeo com imagens que ilustravam o ato do cuidado e apoio ao próximo. A partir daí, surgiram vínculos afetivos entre pacientes, familiares e a equipe de saúde, que em um cenário de medo, foram reconhecidos como heróis.

Durante o período mais crítico da pandemia em Manaus, os profissionais de saúde se doaram totalmente para dar o suporte necessário no tratamento e recuperação dos pacientes, aplaudindo cada vitória dos esforços pela vida.

