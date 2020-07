Cantor Leonardo diz que Ronaldinho é inocente e apela as autoridades do Brasil e Paraguai

Durante uma live na noite deste sábado, o cantor Leonardo fez um apelo para que autoridades do Brasil e do Paraguai soltem Ronaldinho Gaúcho. O sertanejo afirmou que Ronaldinho é inocente e um patrimônio do Brasil e fez um apelo para que o governo brasileiro intervenha na prisão do jogador no país vizinho.

“Autoridades desse país, por favor, pelo amor de Deus, embaixada brasileira, vocês esqueceram do nosso Ronaldinho Gaúcho? Ele está lá no Paraguai, detido até hoje. Pelo amor de Deus, gente. O que esse homem fez?”, disse.

“Ele está detido por fazer vários gols maravilhosos, por ter dado três bonés, dá um passe para cá e olhar para lá. Isso é crime? Não sei qual o crime que eles cometeram. Tenho certeza que o Ronaldinho está fora dessa. Esse cara é maravilhoso, é nosso ídolo”, completou.

O cantor ainda sugeriu que o governo brasileiro entre em contato com o Paraguai para oferecer um prisioneiro do interesse do país vizinho em troca da liberdade do ex-jogador que está preso desde o dia 6 de março.

“Ele é um patrimônio tombado do nosso esporte, é uma fera. Pelo amor de Deus, gente. Não esqueça desse homem, não. Faz uma troca, manda um para lá. O homem tem que voltar para o Brasil. Ele é nosso. Autoridades paraguaias também, do nosso país irmão, dividindo com a gente, pensem bem no que estão fazendo com um dos maiores ídolos de todos os tempos do futebol mundial”, afirmou o cantor.