Cápsula Vanessa do Hospital Samel de Manaus deve ser implantada em Santa Catarina

O diretor-geral da Secretaria de Saúde, Rodrigo Cesari, virá a Manaus na segunda-feira (13), para conhecer protocolo para pacientes que precisam de respiração artificial. O intuito é que, em breve, seja implantado no município de Brusque em Santa Catarina.

“Este protocolo que eles seguem no Hospital Samel fez muito sucesso por ser menos invasiva e muito mais eficaz. Os pacientes que precisam de ventilação utilizam a cápsula Vanessa, menos agressiva”, explica Cesari.

A cápsula Vanessa é uma estrutura protetora que atua como uma espécie de barreira de proteção para o corpo médico. Consiste em uma armação leve e resistente formada por canos de PVC, tornando a estrutura leve, podendo ser movimentada e retirada por qualquer pessoa. A cabine é revestida por uma película de vinil transparente que dá visibilidade ao paciente e auxilia na contenção do contágio, conta com aberturas em zíper para oferecer janelas de contato entre paciente e corpo médico.

“Conversamos com o doutor Eugênio José Paiva Maciel, chefe de UTI do Hospital Azambuja, e ele concordou em fazer um teste no hospital Azambuja para que possamos implantar aqui. Inclusive já vamos trazer uma cápsula para adotar o protocolo ainda na semana que vem”, detalha.

“Seremos um dos primeiros no estado de Santa Catarina a adotar este protocolo e utilizar a cápsula. Será um ganho para nosso município e nossa região, finaliza Cesari.

Fonte: Portal da Cidade Brusque