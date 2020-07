Carlos Almeida, vice-governador do Amazonas, entrega defesa a Comissão do Impeachment

Redação AM POST

Carlos Almeida Filho (PTB), vice-governador do Amazonas, entregou na manhã desta quarta-feira (22) na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), a defesa preliminar à Comissão Especial que analisa o processo de impeachment de Carlos e do governador Wilson Lima (PSC).

Conforme a defesa, assinada por Luiz Viana Queiroz, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a denúncia é fundamentada por cunho político e que não houve crime de responsabilidade fiscal durante sua gestão ao lado de Wilson Lima.

Além disso, a defesa aponta que na legislação brasileira não há fundamentação para impeachment de um vice-governador. Esse posicionamento é embasado na Constituição Federal, na tese de juristas e na jurisprudência.

Governador

O prazo para o governador do Amazonas, Wilson Lima apresentador defesa preliminar para a Comissão do Impeachment se encerra nesta sexta-feira (24). A contagem se iniciou após a eleição da presidente da comissão especial, deputada Alessandra Campêlo (MDB) e do relator, deputado Dr. Gomes (PSC) realizada na semana passada.

Processo

No final de abril, o Sindicato dos Médicos do Amazonas (Simeam), representado pelo Dr. Mário Vianna, entregou para a Assembleia o pedido de impeachment do governador e vice-governador do Amazonas. A categoria alega má gestão da saúde no período da Covid-19 no Estado.

Os deputados que formam a Comissão Especial de Impeachment são: Fausto Júnior (PRTB), Delegado Péricles (PSL), Felipe Souza (Patriota), Therezinha Ruiz (PSDB), João Luiz (Republicanos), Alessandra Campêlo (MDB), Dr. Gomes (PSC), Saullo Vianna (PTB), Belarmino Lins (Progressistas), Cabo Maciel (PL), Wilker Barreto (Podemos), Dermilson Chagas (Podemos), Roberto Cidade (PV), Carlinhos Bessa (PV), Adjuto Afonso (PDT), Sinésio Campos (PT) e Joana Darc (PL).