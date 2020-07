‘Centena de milhares’ de contas do auxílio emergencial são suspensas por suspeita de fraude

Redação AM POST

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou em entrevista nesta terça-feira (21) que o banco suspendeu “centenas de milhares” de contas poupança digital, as quais são utilizadas pelo aplicativo Caixa Tem e usadas para o crédito do Auxílio Emergencial.

Pedro afirmou que as contas bloqueadas correspondem a cerca de 5% do total de aprovados. Quem teve a conta suspensa terá que se dirigir até uma agência da Caixa. “Suspendemos centenas de milhares de contas sim, e nesse momento as pessoas podem pedir o desbloqueio”, disse.

As pessoas que tiveram suas contas suspensas vão receber a mensagem “procure uma agência da CAIXA com seu documento de identidade para regularizar seu cadastro”, e que devem seguir essa orientação para a regularização do acesso e conta.

“Quando a pessoa vai à agência e mostra que é ela mesma, nós liberamos rapidamente. Se ela não for, ficará sim bloqueado, porque essa questão de fraude nesse momento de pandemia é inaceitável”, explicou.