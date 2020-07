Chuva força comerciantes a fecharem antecipadamente feira de artesanato em Manaus

Redação AM POST

A tradicional Feira de artesanatos localizada na Avenida Eduardo Ribeiro, bairro Centro, Zona Oeste de Manaus, que retornou as atividades nesse domingo (5), teve que forçar o encerramento devido a forte chuva que deu nesta manhã.

A feira estava programada para funcionar até as 14h, no entanto, a chuva com vento forte, varreu o espaço e obrigou o público e os artesãos a se recolherem do local.

Com os cuidados contra a propagação do covid-19, o público terá a oportunidade de visitar as barracas novamente no próximo domingo (12), a partir das 6h.