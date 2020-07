Circo Marcos Frota retorna os espetáculos a partir deste fim de semana em Manaus

Redação AM POST

O Circo Marcos Frota retorna com seus espetáculos a partir desta sexta-feira, 1° de agosto, após uma temporada de sucesso em Manaus que levou mais de 100 mil pessoas e se iniciou em dezembro do último ano. Os espetáculos estavam suspensos por quatro meses por conta das medidas de combate ao coronavírus e o retorno foi permitido pelo Decreto Estadual 42.4255, publicado no dia 24 de julho.

De segunda a sexta-feira, haverá um espetáculo por dia, e dois espetáculos aos fins de semanas e feriados, com apresentações feitas com lona lateral aberta para garantir a circulação de ar e a segurança dos expectadores.

Seguindo um rigoroso protocolo de reabertura, que inclui medidas de distanciamento, o uso obrigatório de máscara, o uso de álcool em gel e aferição de temperatura dos visitantes, o Circo Marcos Frota espera levar mais uma vez a alegria e magia do circo para as famílias amazonenses.

Os horários dos espetáculos foram modificados para evitar aglomerações e garantir a segurança dos frequentadores. O acesso ao circo será liberado 1 hora antes do espetáculo, para que todos possam se acomodar e aproveitar a praça de alimentação com todo conforto e segurança.

O circo também ampliou o horário da bilheteria física para compra de ingressos e recomenda a compra online e antecipada dos ingressos, através do seu site (www.circomarcosfrota.com.br).

Além dos incríveis artistas nacionais e internacionais, o Circo Marcos Frota possui uma estrutura diferenciada e moderna, com cerca de 700 toneladas de equipamentos de última geração com ar-condicionado (que não estará em uso no período de reabertura gradual por conta do coronavírus), som e iluminação digital, e um gigante telão de LED que dá um toque especial ao show.

Espetáculos

Segunda a Sexta-feira: 20h30

Sábados, Domingos e Feriados: 17h e 20h30

*Acesso liberado cerca de 1 hora antes do espetáculo.

Compra de ingressos

Bilheteria do Circo: Segunda a Domingo 10h às 19h30

Site: www.circomarcosfrota.com.br

Valores Ingressos: R$ 20 a R$ 70

Onde? Kartódromo da Vila Olímpica

Av. Belmiro Vianez, S/N – Alvorada – Manaus

Atrás da Arena da Amazônia